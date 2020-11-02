Тюменский учитель рассказал о том, как работают школы в условиях коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Родители тюменских школьников ежедневно устраивают ссоры и перепалки из-за коронавируса в закрытых школьных чатах. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал учитель одной из школ Тюмени. По его словам, ситуация носит массовый характер.

«Раньше в нашем родительском чате в Viber мы обсуждали насущные вопросы: по поводу собраний, успеваемости отдельных учеников, организационные моменты. Но из-за коронавируса все изменилось. Коронавирус рассорил родителей. Кто-то из них верит в пандемию, кто-то отрицает существование коронавируса. И на этой почве в чатах постоянно возникают перепалки и конфликты», — пояснил агентству педагог.

Он добавил, что подобная ситуация сложилась и в других родительских чатах. Сами учителя нервничают по другому поводу: они не знают, введут ли в школах дистанционное обучение или нет. И хотя тюменские власти ранее обещали, что дистанционного обучения из-за COVID-19 не будет, тенденция по введению такого формата в местных вузах говорит об обратном. «Университеты переходят на дистант. А чем школьники хуже? У них разве выше иммунитет, чем у студентов? К тому же, на карантин в Тюмени во многих школах отправляют целыми классами. При этом, учебное заведение продолжает работать», — заявил URA.RU педагог. В региональный департамент образования направлен письменный запрос.

Ранее тюменский врач рассказал, что творится в больницах и поликлиниках во время коронавируса. По его словам, из-за нервного перенапряжения пациенты нередко бросаются на медиков с кулаками.