Если человек делает более 20 вдохов в минуту в спокойном состоянии, это повод обратиться к врачу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Даже без температуры одышка может свидетельствовать о поражении легких при коронавирусе. Такой симптом свидетельствует о срочной необходимости обращения к врачу, сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ легких», — цитирует Болибока Lenta.ru. Одышка часто сопровождается тахикардией.

Чтобы определить, учащено ли у вас дыхание, достаточно сесть и начать спокойно дышать, чтобы посчитать частоту дыхания, объясняет медик. Здоровый человек вдыхает 16-20 раз в минуту. Если число окажется больше, то это будет говорить о дыхательной недостаточности и необходимости обследоваться у врача.

6 ноября врачи определили семь признаков легкой формы коронавируса, пишет агентство Nation news. В этот же день в России поставили абсолютный рекорд страны по числу заразившихся коронавирусом.