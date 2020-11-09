09 ноября 2020
08 ноября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 10 ноября. Режим ограничений продлен, из аптек пропали антибиотики

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, скорая помощь
В области продлен режим повышенной готовности Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти продлили режим ограничений — из аптек пропали антибиотики — выставку современного искусства не могут открыть — тюменка получит компенсацию от компании депутата. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 10 ноября — в обзоре URA.RU:

Режим ограничений продлен

  • Режим повышенной готовности, который действовал до 11 ноября, продлен до 22 ноября. Об этом говорится в постановлении правительства региона.

В аптеках Тюмени закончились антибиотики

  • В тюменских аптеках отсутствуют антибиотики. В частности, тюменцы не могут купить «Левофлоксацин» и «Амоксиклав». Жителям города приходится ездить в соседние ХМАО и Курганскую область. Об этом URA.RU рассказали местные жители.

В Тюмени из-за цензуры не могут открыть выставку

  • Открытие выставки современного искусства «Все свои» отложено из-за цензуры. Организаторы изменили возрастной ценз, из-за чего авторам проектов, в которых есть обнаженные тела и поднимается тема домашнего насилия, придется править свои работы.

Тюменская компания выплатит компенсацию за смерть в ДТП

  • Жительница Ишима получит 400 тысяч рублей в качестве компенсации от муниципального предприятия «Спецавтохозяйство», по вине сотрудника которого погибла ее мать. Директором компании является депутат гордумы Ишима Александр Якушев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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