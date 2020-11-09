В области продлен режим повышенной готовности
Власти продлили режим ограничений — из аптек пропали антибиотики — выставку современного искусства не могут открыть — тюменка получит компенсацию от компании депутата. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 10 ноября — в обзоре URA.RU:
Режим ограничений продлен
- Режим повышенной готовности, который действовал до 11 ноября, продлен до 22 ноября. Об этом говорится в постановлении правительства региона.
В аптеках Тюмени закончились антибиотики
- В тюменских аптеках отсутствуют антибиотики. В частности, тюменцы не могут купить «Левофлоксацин» и «Амоксиклав». Жителям города приходится ездить в соседние ХМАО и Курганскую область. Об этом URA.RU рассказали местные жители.
В Тюмени из-за цензуры не могут открыть выставку
- Открытие выставки современного искусства «Все свои» отложено из-за цензуры. Организаторы изменили возрастной ценз, из-за чего авторам проектов, в которых есть обнаженные тела и поднимается тема домашнего насилия, придется править свои работы.
Тюменская компания выплатит компенсацию за смерть в ДТП
- Жительница Ишима получит 400 тысяч рублей в качестве компенсации от муниципального предприятия «Спецавтохозяйство», по вине сотрудника которого погибла ее мать. Директором компании является депутат гордумы Ишима Александр Якушев.
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