Власти исключили введение тотального карантина в России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Турция готова ввести миротворцев в Карабах — карантин в России не будут вводить — Госдума будет рассматривать поправки в бюджет — названа дата пресс-конференции Путина — задержаны глава Томска и представитель «Аэрофлота». Все самые интересные и важные новости в России и мире на 13 ноября — в обзоре URA.RU:

Турция планирует разместить миротворцев в Карабахе

Турция будет настаивать на присутствии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе своих выездных наблюдателей. По мнению экспертов это будет сделано для создания баланса между Россией, которая является союзником Армении, и азербайджанской стороной.

Политологи считают, что введение турецких миротворческих сил может привести к новому конфликту у границ России.

Силовики России окажут гуманитарную помощь жителям Нагорного Карабаха, которые пострадали в результате военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.

Тотальный карантин в России не будет введен

Российские власти не будут вводить массовый карантин, так как учреждения здравоохранения справляются с пандемией коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стала известна дата проведения пресс-конференция Путина

Традиционная ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина ориентировочно состоится 17 декабря. Она частично пройдет в дистанционном формате.

Госдума рассмотрит поправки в бюджет

Госдума завершила прием поправок в проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-23 годов. Депутаты рассмотрят более тысячи предложений, которые, в частности, касаются оплаты ЖКХ и выплат медработникам.

В тоже время, депутаты могут отложить до 1 января 2024 года решение вопроса по компенсациям советских вкладов. Такой законопроект Госдума рассмотрит до конца 2020 года.

Пенсионерам хотят компенсировать расходы на доставку продуктов

Власти России должны начислять выплаты пенсионерам, которые сейчас находятся на самоизоляции, а также компенсировать им расходы на доставку продуктов. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

С нового года поднимутся цены на алкоголь

Цены на некоторые виды алкоголя в России вырастут с 1 января 2021 года. В среднем, стоимость крепких напитков повысится на 4%.

Власти будут контролировать телефоны россиян

Правительство России сможет получить право определять, какую поисковую систему будет устанавливаться на гаджеты россиян. Соответствующий законопроект уже одобрил комитет Госдумы по экономической политике.

Российский фильм выдвинут на «Оскар»

Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» в следующем году поборется за американскую кинопремию «Оскар». Он будет представлен в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщил председатель Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов.

Под стражу взят мэр Томска

Полиция задержала мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Детали произошедшего пока не раскрываются.

Арестован представитель «Аэрофлота»

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца Дмитрия Федоткина, который является представителем «Аэрофлота» в Великобритании. Его подозревают в государственной измене.