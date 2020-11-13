Турция готова ввести миротворцев в Карабах — карантин в России не будут вводить — Госдума будет рассматривать поправки в бюджет — названа дата пресс-конференции Путина — задержаны глава Томска и представитель «Аэрофлота». Все самые интересные и важные новости в России и мире на 13 ноября — в обзоре URA.RU:
Турция планирует разместить миротворцев в Карабахе
- Турция будет настаивать на присутствии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе своих выездных наблюдателей. По мнению экспертов это будет сделано для создания баланса между Россией, которая является союзником Армении, и азербайджанской стороной.
- Политологи считают, что введение турецких миротворческих сил может привести к новому конфликту у границ России.
- Силовики России окажут гуманитарную помощь жителям Нагорного Карабаха, которые пострадали в результате военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.
Тотальный карантин в России не будет введен
- Российские власти не будут вводить массовый карантин, так как учреждения здравоохранения справляются с пандемией коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Стала известна дата проведения пресс-конференция Путина
- Традиционная ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина ориентировочно состоится 17 декабря. Она частично пройдет в дистанционном формате.
Госдума рассмотрит поправки в бюджет
- Госдума завершила прием поправок в проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-23 годов. Депутаты рассмотрят более тысячи предложений, которые, в частности, касаются оплаты ЖКХ и выплат медработникам.
- В тоже время, депутаты могут отложить до 1 января 2024 года решение вопроса по компенсациям советских вкладов. Такой законопроект Госдума рассмотрит до конца 2020 года.
Пенсионерам хотят компенсировать расходы на доставку продуктов
- Власти России должны начислять выплаты пенсионерам, которые сейчас находятся на самоизоляции, а также компенсировать им расходы на доставку продуктов. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
С нового года поднимутся цены на алкоголь
- Цены на некоторые виды алкоголя в России вырастут с 1 января 2021 года. В среднем, стоимость крепких напитков повысится на 4%.
Власти будут контролировать телефоны россиян
- Правительство России сможет получить право определять, какую поисковую систему будет устанавливаться на гаджеты россиян. Соответствующий законопроект уже одобрил комитет Госдумы по экономической политике.
Российский фильм выдвинут на «Оскар»
- Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» в следующем году поборется за американскую кинопремию «Оскар». Он будет представлен в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщил председатель Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов.
Под стражу взят мэр Томска
- Полиция задержала мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Детали произошедшего пока не раскрываются.
Арестован представитель «Аэрофлота»
- Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца Дмитрия Федоткина, который является представителем «Аэрофлота» в Великобритании. Его подозревают в государственной измене.
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