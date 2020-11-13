Самое важное в России и в мире на 13 ноября. Турция введет войска в Карабах, тотального карантина не будет, арестован мэр Томска

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Первый день работы парка им. Маяковского (ЦПКиО) во время пандемии коронавируса.Екатеринбург, парк маяковского, цпкио, закрыто, карантин, ресторан, столики, виды екатеринбурга
Власти исключили введение тотального карантина в России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Турция готова ввести миротворцев в Карабах — карантин в России не будут вводить — Госдума будет рассматривать поправки в бюджет — названа дата пресс-конференции Путина — задержаны глава Томска и представитель «Аэрофлота». Все самые интересные и важные новости в России и мире на 13 ноября — в обзоре URA.RU:

Турция планирует разместить миротворцев в Карабахе

Тотальный карантин в России не будет введен

  • Российские власти не будут вводить массовый карантин, так как учреждения здравоохранения справляются с пандемией коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стала известна дата проведения пресс-конференция Путина

  • Традиционная ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина ориентировочно состоится 17 декабря. Она частично пройдет в дистанционном формате.

Госдума рассмотрит поправки в бюджет

Пенсионерам хотят компенсировать расходы на доставку продуктов

  • Власти России должны начислять выплаты пенсионерам, которые сейчас находятся на самоизоляции, а также компенсировать им расходы на доставку продуктов. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

С нового года поднимутся цены на алкоголь

Власти будут контролировать телефоны россиян

Российский фильм выдвинут на «Оскар»

  • Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» в следующем году поборется за американскую кинопремию «Оскар». Он будет представлен в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщил председатель Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов.

Под стражу взят мэр Томска

Арестован представитель «Аэрофлота»

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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