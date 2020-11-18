Новый мэр Березников засекретил свою зарплату

Новый мэр Березников Константин Светлаков засекретил свою зарплату. Об этом URA.RU сообщил источник в политической тусовке города, знакомый с ситуацией. Вопрос «О денежном содержании главы города Березники» рассматривался городской думой.
«Как таковое вознаграждение мэра за свою работу в документах было засекречено. Представитель управделами мэрии лишь сказал, что увеличения расходов бюджета содержание главы не повлечет, а Светлаков будет получать столько же, сколько получал [экс-глава Березников Сергей] Дьяков», — отметил источник.
URA.RU направило запросы в администрацию и городскую думу Березников, попросив уточнить статью расходов на содержание Светлакова. В мэрии посоветовали обратиться в гордуму, а в представительном органе запрос агентства отставили без ответа.
На сайте горадминистрации указано, что информация о доходах Сергея Дьякова удалена «в связи с увольнением 3 ноября». По данным «Новой городской газеты», годовая зарплата Дьякова в 2019 году, согласно декларации, составила 2 миллиона 815 тысяч 900 рублей.
Светлаков был избран главой Березников 3 ноября решением большинства депутатов городской думы. На этом посту он сменил Дьякова, который руководил городом с 2010 года.
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