18 ноября 2020
17 ноября 2020

Новый мэр Березников засекретил свою зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит чешских инвесторов на Курганскую ТЭЦ-2. Курган, депутат, чиновник, очки в руках
Вопрос о денежном содержании главы рассматривался думой Березников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый мэр Березников Константин Светлаков засекретил свою зарплату. Об этом URA.RU сообщил источник в политической тусовке города, знакомый с ситуацией. Вопрос «О денежном содержании главы города Березники» рассматривался городской думой.

«Как таковое вознаграждение мэра за свою работу в документах было засекречено. Представитель управделами мэрии лишь сказал, что увеличения расходов бюджета содержание главы не повлечет, а Светлаков будет получать столько же, сколько получал [экс-глава Березников Сергей] Дьяков», — отметил источник.

URA.RU направило запросы в администрацию и городскую думу Березников, попросив уточнить статью расходов на содержание Светлакова. В мэрии посоветовали обратиться в гордуму, а в представительном органе запрос агентства отставили без ответа.

На сайте горадминистрации указано, что информация о доходах Сергея Дьякова удалена «в связи с увольнением 3 ноября». По данным «Новой городской газеты», годовая зарплата Дьякова в 2019 году, согласно декларации, составила 2 миллиона 815 тысяч 900 рублей.

Светлаков был избран главой Березников 3 ноября решением большинства депутатов городской думы. На этом посту он сменил Дьякова, который руководил городом с 2010 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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