18 ноября 2020

Свердловский экс-министр здравоохранения заболел коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник ушел на самоизоляцию Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Бывший министр здравоохранения Свердловской области заболел коронавирусом, сообщили два источника URA.RU. Он находятся на самоизоляции.

«Симптомы заметные, но необходимости в госпитализации нет, он находится дома», — уточнил один из собеседников агентства. Экс-министр здравоохранения не ответил на звонок URA.RU.

Ранее коронавирусом заболели министры здравоохранения Юрий Биктуганов, глава Минпрома Сергей Пересторонин, глава департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев. Коронавирусом заболел министр АПК региона Дмитрий Дегтярев. 22 июля свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что спасти чиновника не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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