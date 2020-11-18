Свердловский экс-министр здравоохранения заболел коронавирусом

Чиновник ушел на самоизоляцию Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Бывший министр здравоохранения Свердловской области заболел коронавирусом, сообщили два источника URA.RU. Он находятся на самоизоляции.

«Симптомы заметные, но необходимости в госпитализации нет, он находится дома», — уточнил один из собеседников агентства. Экс-министр здравоохранения не ответил на звонок URA.RU.

Ранее коронавирусом заболели министры здравоохранения Юрий Биктуганов, глава Минпрома Сергей Пересторонин, глава департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев. Коронавирусом заболел министр АПК региона Дмитрий Дегтярев. 22 июля свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что спасти чиновника не удалось.