В Екатеринбурге мужчина напал на бригаду скорой помощи

Одна из медиков получила травмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В одной из квартир Екатеринбурга мужчина напал на врачей бригады скорой помощи. Медики приехали к жене нападавшего, которая заразилась коронавирусом.

«Противоправные действия были совершены в отношении двух женщин-медиков, которые прибыли по вызову к пациентке, заразившейся коронавирусной инфекцией. На медиков напал муж данной пациентки», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по Свердловской области. Одна из медиков получила травмы.

В связи с инцидентом СКР решил организовать проведение доследственной проверки. Также будет установлена степень тяжести полученных медиком травм.

Ранее жительница Симферополя вызвала бригаду скорой помощи для своего сына. При оказании помощи мужчина накинулся на врача. Пострадавший был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, пишет RT. А в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении на жителя Ленинградской области, который попросил его надеть маску в автобусе, передает «Национальная служба новостей».