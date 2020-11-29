Скончался экс-президент РАН, болевший коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Демидовская премия. Екатеринбург, портрет, фортов владимир
Владимир Фортов болел коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Экс-президент Российской академии наук Владимир Фортов, болевший коронавирусом, умер на 75-м году жизни. Об этом сообщил заместитель президента РАН Владимир Иванов.

«Сегодня утром скончался президент РАН в 2013—2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов», — цитирует РИА «Новости» Иванова. Он отметил, что эта смерть является невосполнимой потерей для мировой науки.

Фортов работал в сферах химической физики, термодинамики и других. Ученый получил более 20 премий и званий. Его талант признали в Германии, США, Великобритании, Испании, Израиле. Фортов является лауреатом четырех премий правительства РФ. Ученый особо известен работами по изучению физики плазмы.

Причина смерти Фортова не уточняется. Позднее станет известна дата и место прощания с ученым, передает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...