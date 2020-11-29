Скончался экс-президент РАН, болевший коронавирусом

Владимир Фортов болел коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Экс-президент Российской академии наук Владимир Фортов, болевший коронавирусом, умер на 75-м году жизни. Об этом сообщил заместитель президента РАН Владимир Иванов.

«Сегодня утром скончался президент РАН в 2013—2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов», — цитирует РИА «Новости» Иванова. Он отметил, что эта смерть является невосполнимой потерей для мировой науки.

Фортов работал в сферах химической физики, термодинамики и других. Ученый получил более 20 премий и званий. Его талант признали в Германии, США, Великобритании, Испании, Израиле. Фортов является лауреатом четырех премий правительства РФ. Ученый особо известен работами по изучению физики плазмы.

Причина смерти Фортова не уточняется. Позднее станет известна дата и место прощания с ученым, передает агентство Nation News.