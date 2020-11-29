Свердловский губернатор собирает депутатов Госдумы

Губернатор собирает парламентариев перед началом большого выборного цикла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев в понедельник, 30 ноября, проведет встречу с депутатами Госдумы РФ, следует из графика главы региона. В рамках мероприятия будут обсуждаться, в том числе, предстоящие выборы в нижнюю палату регионального парламента.

В этот же день губернатор в режиме ВКС примет участие в приеме граждан, который проводит полпред в УрФО Владимир Якушев, и посетит заседание, в ходе которого будет обсуждаться создание научно-образовательного центра (НОЦ) в УрФО.

На неделе у главы региона запланированы также совещание с главой Минфина РФ Антоном Силуановым, посвященное балансировке региональных бюджетов (во вторник), региональный оргкомитет Универсиады и президиум Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина (в среду).

Штаб по противодействию коронавирусу состоится, по традиции, во вторник, а заседание регионального правительства в четверг. На пятницу у главы региона намечено два выездных мероприятия: он посетит открытие цементного завода в Сысертском городском округе и встретится с элитой на благотворительном вечере сбора средств «Екатерининская Ассамблея».