29 ноября 2020
28 ноября 2020

Свердловский губернатор собирает депутатов Госдумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Евгения Куйвашева с депутатами гордум муниципалитетов Свердловской области. Екатеринбург
Губернатор собирает парламентариев перед началом большого выборного цикла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев в понедельник, 30 ноября, проведет встречу с депутатами Госдумы РФ, следует из графика главы региона. В рамках мероприятия будут обсуждаться, в том числе, предстоящие выборы в нижнюю палату регионального парламента.

В этот же день губернатор в режиме ВКС примет участие в приеме граждан, который проводит полпред в УрФО Владимир Якушев, и посетит заседание, в ходе которого будет обсуждаться создание научно-образовательного центра (НОЦ) в УрФО.

На неделе у главы региона запланированы также совещание с главой Минфина РФ Антоном Силуановым, посвященное балансировке региональных бюджетов (во вторник), региональный оргкомитет Универсиады и президиум Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина (в среду).

Штаб по противодействию коронавирусу состоится, по традиции, во вторник, а заседание регионального правительства в четверг. На пятницу у главы региона намечено два выездных мероприятия: он посетит открытие цементного завода в Сысертском городском округе и встретится с элитой на благотворительном вечере сбора средств «Екатерининская Ассамблея».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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