Команда губернатора Евгения Куйвашева готовится к предстоящим выборам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в понедельник 30 ноября встретится со свердловскими депутатами Госдумы от партии «Единая Россия». Как сообщил URA.RU источник в структурах областной власти, речь пойдет об их предстоящем переизбрании.

«Партийное руководство согласовало фамилии тех, кто пойдет на перевыборы. В области начинается предстартовая подготовка», — рассказал собеседник агентства. По его данным, на встречу приглашены все 10 депутатов-единороссов, однако переизбрание обещано не всем. Так на новый срок может не пойти биатлонист Сергей Чепиков, а место Алексея Балыбердина может занять областной депутат Алексей Кушнарев. Взамен Балыбердину обещан мандат депутата свердловского заксобрания. В департаменте информполитики Свердловской области не подтвердили, но и не опровергли факт предстоящей встречи.

Депутаты областного заксобрания предстоящие выборы с губернатором пока не обсуждали. Спикер Людмила Бабушкина отметила, что в настоящее время на повестке стоит процесс принятия бюджета на 2021 год. «Губернатор 17 ноября выступил перед законодательным собранием с докладом об основных направлениях бюджетной политики региона. Что касается рабочих встреч губернатора с депутатами, они происходят постоянно», — констатировала Людмила Бабушкина.

Сразу два областных парламентария в беседе с URA.RU сообщили, что каких-то установочных встреч с ними пока не проводилось, хотя этого очень ждут. Депутаты начинают готовится к переизбранию. Однако активные действия начнутся не раньше февраля 2021 года, а пока ведется поиск специалистов в предвыборные штабы. «Новогодние праздники на своей территории я отработаю и без политтехнологов. В январе интерес к политической жизни традиционно стремится к нулю, поэтому начинать кампанию раньше февраля — бессмысленно», — прокомментировал народный избранник. Выборы в Госдуму и свердловское заксобрание состоятся 12 сентября 2021 года.