В уголовном деле бывшего замгубернатора Сергея Пугина вскрылись факты коррупции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Введены новые карантинные ограничения — депутаты выступили против губернаторского проекта — на участников афганской войны подали в суд — экс-чиновника обвинили в коррупции — хакеры взломали страницу депздрава. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 2 декабря — в обзоре URA.RU:

В регионе введены новые ограничения

Оперштаб по борьбе с COVID ввел новые ограничения для образовательных учреждений. Теперь им запрещено привлекать к массовым мероприятиям сторонних людей и организации.

В курганском районе выступили против проекта губернатора

В Красноуральском сельсовете Юргамышского района выступили против идеи губернатора о создании единых муниципальных округов. Об этом URA.RU сообщил глава сельсовета Павел Дмитриев.

Глава «афганцев» подал в суд на ветеранов

Депутат облдумы, председатель «Союза ветеранов Афганистана» Константин Гладковский подал иск в суд о защите чести и достоинства. Ранее, 40 членов организации подписали письмо, в котором обвинили его в недобросовестном расходовании средств.

Курганского экс-чиновника обвинили в коррупции

В Кургане бывшего первого замгубернатора Сергея Пугина обвинили в получении четырех взяток. Ранее, Пугин был заключен под стражу по делу о злоупотреблении полномочиями. 1 декабря Курганский горсуд продлил арест экс-чиновника до 3 марта.

Хакеры взломали страницу депздрава региона в соцсети

Страницу и группу «ВКонтакте» департамента здравоохранения области взломали. Об этом представители департамента 1 декабря сообщили в соцсетях.