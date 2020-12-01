Екатеринбургских военных начали прививать от коронавируса

В первую очередь вакцину получат военные медики и командование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Солдат и офицеров Центрального военного округа (ЦВО) начали прививать от коронавируса. Как сообщает пресс-служба ЦВО, в первую очередь будет привит личный состав военного госпиталя, работающий с коронавирусными пациентами.

В войска уже поступила первая партия вакцины. После военных медиков планируется привить командный состав, а также солдат и офицеров, несущих боевое дежурство. «В первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей», — прокомментировали в ЦВО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 27 ноября на заседании коллегии министерства сообщал, что началась вакцинация личного состава вооруженных сил. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.