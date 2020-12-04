В Нижнем Тагиле объяснили подорожание скорой помощи

Тагильскую неотложку передадут на аутсорсинг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В мэрии Нижнего Тагила (Свердловская область) объяснили, почему аутсорсинг машин скорой помощи оказался одним из самых дорогих в России. Как пояснил глава города Владислав Пинаев, к этому вынуждает необходимость обновления парка автомобилей.

«Если в Екатеринбурге автомобили скорой помощи более-менее новые, то у нас они оставляют желать лучшего. Автомобили нужно менять, и это является одним из условий конкурса — подрядчику предстоит вложиться в приобретение новой техники», — прокомментировал ситуацию Владислав Пинаев.

Несмотря на то что конкурс проводит правительство региона и работа скорой помощи находится в ведении областного минздрава, муниципальные власти готовы прийти на помощь в случае возникновения проблем, добавил мэр Нижнего Тагила. В настоящее время автопарк тагильской скорой насчитывает 38 машин. Пробег некоторых составляет больше 400 тысяч километров.

По словам председателя комитета по соцполитике свердловского заксобрания Вячеслава Погудина, целесообразность перехода скорой на аутсорсинг сомнений не вызывает. Вопрос в том, как сделать переход безболезненным для водителей. «Власти будут следить за воплощением проекта, за соблюдением интересов работников и их трудовых прав, а также за улучшением условий их труда», — подчеркнул Погудин.

Ранее руководитель антикоррупционного центра Transparency International Екатерина Петрова подала заявление в УФАС, сочтя, что цена свердловских контрактов сильно завышена по сравнению с другими регионами. По данным конкурсной документации, в Самаре действующий тариф на машино-час не превышает 600 рублей, в Волгоградской области 592,5 рубля, в Кемеровской области — 520 рублей, в Екатеринбурге аренда автомобиля без специального оборудования обходится всего 380 рублей за машино-час. Планируемые тарифы в Нижнем Тагиле составляют 792—906 рублей, в Первоуральске и Каменске-Уральском они на полтора десятка рублей ниже. Наиболее вероятным исполнителем контракта называют дочернее предприятие «Ростеха» — ООО «РТ — Социальная сфера».