06 декабря 2020

После выхода из колонии фотограф-убийца Лошагин увидит сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по лофту Дмитрия Лошагина и пресс-конференция. Екатеринбург, лошагин дмитрий
Суд отпустил Лошагина на свободу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Фотограф-убийца Дмитрий Лошагин, которого суд Екатеринбурга отпустил на свободу, сможет увидеться с сыном. Об этом URA.RU заявила первая супруга фотографа Татьяна. Для нее новость о его освобождении стала сюрпризом.

«Я об этом ничего не знала, за его судьбой не слежу, — рассказала URA.RU Татьяна Лошагина. — Но у меня от него растет ребенок, и, я думаю, что в ближайшее время они увидятся. Встречам сына и отца я препятствовать не буду».

Ранее URA.RU сообщало, что фотограф Дмитрий Лошагин, приговоренный к десяти годам колонии за убийство своей второй жены — модели Юлии Прокопьевой, добился смягчения наказания: Чкаловский суд Екатеринбурга решил отпустить его на свободу, заменив нахождение под стражей на ограничение свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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