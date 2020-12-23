Челябинская область объявила 31 декабря выходным днем

Алексей Текслер сделал новогодний подарок землякам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 31 декабря объявили выходным днем. Соответствующее решение принял декабря губернатор Алексей Текслер.

«Я подписал сегодня постановление о назначении 31 декабря нерабочим днем. Южноуральцы вместе со всей страной смогут спокойно провести этот день, подготовится и встретить Новый год», — заявил глава региона на пресс-конференции 24 декабря. Его слова открыли выступление, в котором Текслер намерен подвести итоги года.

Сделать последний день года выходным в Челябинской области 2 декабря предложил депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин. Власти ответили, что такое решение — прерогатива федерального правительства. В тот же день в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что официально 31 декабря является рабочим днем. Но допустил, что региональные власти по тем или иным соображениям могут принять собственное решение.

В итоге на заседании Госсовета 23 декабря идею сделать последний день года выходным поддержал президент Владимир Путин. С подачи главы фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова глава государства рекомендовал принять соответствующие решения главам всех субъектов РФ.