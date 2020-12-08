Врач назвал риски лечения по интернету, грозящие РФ в 2021 году

У российских врачей может оказаться недостаточно широкое образование, чтобы лечить онлайн Фото: Анна Майорова © URA.RU

Онлайн-консультирование и постановка диагнозов на расстоянии в теории могут работать хорошо. Однако для этого понадобятся высококвалифицированные врачи, с которыми в России сейчас есть проблема, рассказал URA.RU врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Теоретически все должно быть хорошо, но врачам потребуется суперподготовка. Сейчас я такой тенденции не вижу. С этой стандартизацией, все более сужающейся специализацией, с текущим медицинским образованием это входит в явное противоречие. У каждого врача обязательно должен быть учитель, одного онлайн-образования недостаточно», — объяснил Жемчугов.

Специалист подчеркнул, что многие хорошо подготовленные медики и сейчас работают на расстоянии. Однако такой метод работы входит в противоречие со стандартизацией. Врач должен хорошо знать анамнез пациента, а не раздавать всем одинаковые лекарства, основываясь только на анализах. Чтобы не навредить стандартными лекарствами, медик должен хорошо разбираться в общей практике и на стадии диагностики видеть пациента целиком.

«Узкая специализация на стадии онлайн-консультаций будет очень вредить. Потому что врач первичного приема должен быть широкого профиля. Он должен знать все заболевания, которые могут быть, его задача — не пропустить чего-то острого, опасного и тяжелого и направить [лечение] в правильное русло. Это очень высокая ответственность», — заключил Жемчугов.

8 декабря комитет Всероссийского союза пациентов объявил о начале разработки клинических рекомендаций по применению цифровой медицины. Их представят Минздраву России весной 2021 года.