BlaBlaCar вводит плату за бронирование поездок

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В BlaBlaCar хотят сделать пассажиров и водителей ответственнее Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Бронирование поездок в сервисе поиска попутчиков BlaBlaCar станет платным. Так создатели сервиса хотят повысить ответственность пользователей.

«BlaBlaCar запускает новую систему онлайн-бронирований в автомобилях попутчиков. Она повысит ответственность пассажиров. На первом этапе система будет работать только на длинных маршрутах, но в течение нескольких месяцев заработает и на остальных», — заявили в пресс-службе BlaBlaCar.

Из-за платного бронирования пассажиры и водители будут ответственнее соблюдать договоренности, считают в BlaBlaCar. Оплаченный доступ к бронированиям действует в течение 24 часов. При этом если пассажир не нашел водителя, деньги возвращаются. Опыт использования этой системы в европейских странах показывает, что она сокращает количество отказов от поездок на 40%, добавили в пресс-службе сервиса.

Стоимость бронирования будет зависеть от длины маршрута и числа бронируемых мест. В будущем пассажирам также станут доступны показатели надежности водителя, процент отмененных бронирований и отказов от поездок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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