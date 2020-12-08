BlaBlaCar вводит плату за бронирование поездок

Бронирование поездок в сервисе поиска попутчиков BlaBlaCar станет платным. Так создатели сервиса хотят повысить ответственность пользователей.
«BlaBlaCar запускает новую систему онлайн-бронирований в автомобилях попутчиков. Она повысит ответственность пассажиров. На первом этапе система будет работать только на длинных маршрутах, но в течение нескольких месяцев заработает и на остальных», — заявили в пресс-службе BlaBlaCar.
Из-за платного бронирования пассажиры и водители будут ответственнее соблюдать договоренности, считают в BlaBlaCar. Оплаченный доступ к бронированиям действует в течение 24 часов. При этом если пассажир не нашел водителя, деньги возвращаются. Опыт использования этой системы в европейских странах показывает, что она сокращает количество отказов от поездок на 40%, добавили в пресс-службе сервиса.
Стоимость бронирования будет зависеть от длины маршрута и числа бронируемых мест. В будущем пассажирам также станут доступны показатели надежности водителя, процент отмененных бронирований и отказов от поездок.
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