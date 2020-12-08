Первая волна вакцинации подтвердила качество «Спутника V» Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 9 декабря — 364-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 274-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 29 053, выздоровели 18 377 и скончались 980 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 2 515 009 (+26 097) случаев заражения. Вылечились 1 981 526 (+24 938) пациентов — почти 79% от заболевших. Умерли 44 159 (+562) человек —1,7% от заразившихся.

Коронавирус притормозили

В Челябинской области, по данным на 8 декабря, зафиксирован 301 случай заражения коронавирусом за сутки. Накануне было 300, днем ранее 302. Среди зараженных один школьник, днем ранее их было восемь. Смертность, вышедшая на рекордные 13 случаев в день, держится на этой отметке. Среди жертв коронавируса преобладали пожилые люди: от 60 до 87 лет.

В Челябинске заменят вакцину «Спутник V» на другую

Вторая волна вакцинации челябинцев от коронавируса скорее всего будет проводиться не препаратом «Спутник V», а вакциной «Вектор». Она содержит полностью синтетические пептиды (в ней отсутствуют чужеродные для организма белки) и проще в хранении и перевозке. При этом челябинцам придется прививаться трижды: два раза с интервалом в 21 день и первая ревакцинация через полгода. Далее, как и в случае с клещевым энцефалитом, каждые два года придется ставить новую инъекцию, поддерживая иммунитет.

Челябинцы рассказали о побочных эффектах прививок

Челябинцы, первыми получившие прививку от коронавируса «Спутник V», рассказали о побочных эффектах. «Незначительные побочные явления после первой дозы были зарегистрированы не более чем у 15%», — рассказал URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов. Побочными явлениями оказались небольшое однократное повышение температуры, незначительная боль и жжение в месте укола, слабость. По словам эпидемиолога, такие реакции расцениваются как слабые и могут быть в процессе вакцинации против любой инфекции.

Семьи боятся приглашать Деда Мороза и Снегурочку

Родители маленьких детей в Челябинске отказываются от традиционного вызова Деда Мороза со Снегурочкой на дом, а также перестали покупать билеты на новогодние представления. Спрос на эту услугу уже упал в разы, людей не убеждают даже справки аниматоров, что те переболели COVID или здоровы.

Умершего от COVID челябинского митрополита похоронили за границей

Бывшего митрополита Челябинского и Златоустовского Иова (Тывонюка), умершего от коронавируса, похоронили на Украине. Благословение на погребение дали патриарх Всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и Всея Украины Онуфрий. Покойный архиерей родился на Тернопольщине, там же начинался его путь в РПЦ. Поэтому просьбу уважили, но прощаться с усопшим пришлось в закрытом гробу. 1 декабря Иов на 83-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Ранее в Казани от COVID умер еще один бывший челябинский митрополит Феофан (Ашурков).