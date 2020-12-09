Глава Сургута Вадим Шувалов покинул пост из-за перехода на другую должность
Глава округа провела пресс-конференцию — мэр Сургута ушел в отставку — избран новый лидер ЛДПР — врач попался на взятках. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 10 декабря — в обзоре URA.RU:
Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела пресс-конференцию
- Глава Югры Наталья Комарова в ходе традиционной пресс-конференции заявила, что карантинные ограничения не нужно ужесточать.
- Также Комарова заявила, что в Сургуте началась подготовка к строительству геномной лаборатории на площадке будущего научно-технологического центра. Также стартовали подготовительные работы по строительству моста через Обь.
- В то же время, глава округа сказала, что в правительстве ХМАО пока не приняли окончательное решение о том, нужно ли делать 31 декабря выходным днем.
Мэр Сургута покинул пост
- Глава Сургута Вадим Шувалов подал в отставку в связи с переходом на другую работу. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.
- Временно исполняющим обязанности главы Сургута станет замглавы города Алексей Жердев.
- 10 декабря депутаты гордумы соберутся на внеочередное заседание для того, чтобы принять отставку Шувалова.
- Выборы главы города могут пройти в январе 2021 года. Об этом сообщил инсайдер URA.RU.
- По мнению источника агентства, отставка Шувалова связана с его намерением баллотироваться в Госдуму.
Избран новый глава отделения ЛДПР
- Новым координатором регионального отделения ЛДПР выбрали депутата облдумы Артема Зайцева. Об этом URA.RU рассказал бывший координатор партии Евгений Данников.
Возбуждено уголовное дело на врача-взяточника
- Заведено уголовное дело в отношении заведующего ортопедическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы. В ходе обыска у него в кабинете нашли 1 млн 200 тысяч рублей, еще 2 млн 500 тысяч рублей обнаружили у него дома. Также на счетах врача хранится 17 млн рублей, в собственности медика шесть квартир по всей России.
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