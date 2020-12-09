Глава Сургута Вадим Шувалов покинул пост из-за перехода на другую должность Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава округа провела пресс-конференцию — мэр Сургута ушел в отставку — избран новый лидер ЛДПР — врач попался на взятках. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 10 декабря — в обзоре URA.RU:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела пресс-конференцию

Глава Югры Наталья Комарова в ходе традиционной пресс-конференции заявила, что карантинные ограничения не нужно ужесточать.

Также Комарова заявила, что в Сургуте началась подготовка к строительству геномной лаборатории на площадке будущего научно-технологического центра. Также стартовали подготовительные работы по строительству моста через Обь.

В то же время, глава округа сказала, что в правительстве ХМАО пока не приняли окончательное решение о том, нужно ли делать 31 декабря выходным днем.

Мэр Сургута покинул пост

Избран новый глава отделения ЛДПР

Новым координатором регионального отделения ЛДПР выбрали депутата облдумы Артема Зайцева. Об этом URA.RU рассказал бывший координатор партии Евгений Данников.

Возбуждено уголовное дело на врача-взяточника

Заведено уголовное дело в отношении заведующего ортопедическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы. В ходе обыска у него в кабинете нашли 1 млн 200 тысяч рублей, еще 2 млн 500 тысяч рублей обнаружили у него дома. Также на счетах врача хранится 17 млн рублей, в собственности медика шесть квартир по всей России.