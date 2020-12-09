09 декабря 2020
08 декабря 2020

Самое актуальное в ХМАО на 10 декабря. Мэр Сургута покинул пост, губернатор провела пресс-конференцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Итоговая пресс-конференция главы города Шувалова. Сургут, пресс-конференция, шувалов вадим
Глава Сургута Вадим Шувалов покинул пост из-за перехода на другую должность Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава округа провела пресс-конференцию — мэр Сургута ушел в отставку — избран новый лидер ЛДПР — врач попался на взятках. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 10 декабря — в обзоре URA.RU:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела пресс-конференцию

Мэр Сургута покинул пост

Избран новый глава отделения ЛДПР

  • Новым координатором регионального отделения ЛДПР выбрали депутата облдумы Артема Зайцева. Об этом URA.RU рассказал бывший координатор партии Евгений Данников.

Возбуждено уголовное дело на врача-взяточника

  • Заведено уголовное дело в отношении заведующего ортопедическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы. В ходе обыска у него в кабинете нашли 1 млн 200 тысяч рублей, еще 2 млн 500 тысяч рублей обнаружили у него дома. Также на счетах врача хранится 17 млн рублей, в собственности медика шесть квартир по всей России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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