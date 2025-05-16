Что известно о главном коммунальщике Сургута, ушедшем в отставку

Директор департамента городского хозяйства Сургута Сергей Алексеев покидает пост спустя восемь месяцев после назначения. Чиновник увольняется по собственному желанию из-за переезда в Санкт-Петербург, где ему предложили «интересный вариант трудоустройства». Его последний рабочий день — 19 мая.
Биография и начало карьеры
54-летний Алексеев родился в Казахстане. Окончил Петропавловский техникум механизации сельского хозяйства и Тюменский нефтегазовый университет по специальности «Управление персоналом». Карьеру в Сургуте начал в 1991 году, а с 2011 по 2018 год руководил УК «Сервис-3».
Работа в мэрии
Впервые он пришел в администрацию Сургута в 2018 году, заняв должность заместителя директора департамента городского хозяйства. Тогда он курировал взаимодействие с управляющими компаниями, так как имел опыт работы в этой сфере. Но через год перешел в департамент имущественных отношений, где занимался расселением аварийного жилья. После завершения программы в 2023 году Алексеев принял решение вернуться в коммунальный бизнес, возглавив УК «Сургутсервис».
В сентябре 2024-го мэр города Максим Слепов назначил его директором департамента городского хозяйства. На этом месте он заменил Марию Ванькову, которая ушла на фоне коррупционного скандала.
Причины отставки
В мэрии Сургута подтвердили уход Алексеева, подчеркнув, что он не будет отрабатывать положенные две недели. Источники URA.RU связывают стремительный переезд с «выгодным предложением» в Санкт-Петербурге, детали которого не раскрываются. Назначение преемника пока не анонсировано.
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