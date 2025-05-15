Главный коммунальщик мэрии Сургута покидает пост

Главный коммунальщик мэрии Сургута (ХМАО) — директор департамнета городского хозяйства Сергей Алексеев — уходит в отставку. Он собирается вместе с семьей переехать в Санкт-Петербург, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте.
«Ему предложили интересный вариант трудоустройства. Медлить было нельзя. Поэтому он написал заявление об уходе, и даже не будет отрабатывать положенные в таком случае две недели», — рассказал инсайдер.
Алексеев не проработал в должности и года, мэр Слепов назначил его на пост главы департамента городского хозяйства в сентябре 2024-го. Он сменил бывшую главную коммунальщицу Сургута Марию Ванькову, которая считалась креатурой экс-мэра Андрея Филатова.
В мэрии Сургута подтвердили отставку Алексеева. В пресс-службе журналисту агентства сообщили, что 19 мая у чиновника последний рабочий день. «Директор департамента городского хозяйства администрации города Сургута Сергей Алексеев написал заявление на увольнение по собственному желанию по причине переезда на новое место жительства», — уточнили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало о назначении Алексеева. Он сменил на посту директора депгорхоза Марию Ванькову, которую обвиняют в получении взятки.
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