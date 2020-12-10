10 декабря 2020

Трейлер сериала про Локи взволновал фанатов Marvel. «Не могу ждать»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сериал «Локи» выйдет в мае 2021 года Фото: YouTube-канал Marvel Entertainment

Marvel выпустил промо сериала «Локи», который выйдет в мае 2021 года на платной платформе Disney +. Фанаты с нетерпением ждут картину со злодеем, на котором закончился последний фильм про супергероев «Мстители: Финал».

«Я в диком восторге от сериала Локи, не могу ждать», — пишет пользователь @reedushiddles в Twitter. Самым удивительным фактом оказалось возращение Черной Вдовы Наташи Романовой, которую заметили фанаты в промо. Последний раз она появлялась на экранах в третьей части киноэпопеи «Первый мститель: Противостояние», а следующего ее появления фанаты ждут в 2021 году в одноименном фильме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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