Свердловская «Единая Россия» нашла идеолога для выборов-2021

Должность идеолога свердловской «ЕР» была вакантной с сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

К работе в свердловском исполкоме «Единой России» приступил политтехнолог Евгений Кисеев, который будет отвечать за результат партии на выборах в Заксобрание и Госдуму в 2021 году. Об этом URA.RU сообщил источник в «ЕР» и подтвердил сам Кисеев, который работает на рынке политконсалтинга с 2003 года. По его словам, сейчас он только погружается в процессы.

«Вхожу в курс дела, получаю информацию, знакомлюсь с функционалом», — сказал Кисеев. Он уточнил, что его назначению предшествовал конкурс, в котором участвовали несколько технологов (фамилии Кисеев не раскрыл). Должность штатного политконсультанта в свердловской «Единой России» освободилась в сентябре, перед довыборами в гордуму Екатеринбурга (22 ноября). С осени 2019 года ее занимал политтехнолог Петр Паньшин.

Последняя избирательная кампания на территории Свердловской области, в которой участвовал Кисеев, — выборы в гордуму Екатеринбурга 2018 года, где он помог победить Дмитрию Сергину. Также известно, что в разное время он сотрудничал с лидером свердловской «ЕР» Виктором Шептием и экс-депутатом Госдумы, руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.