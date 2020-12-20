Жителям старых домой в РФ отказывают в капремонте

Некоторые дома 1950—1980-х годов полностью исключают из программ капремонта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне, живущие в домах 1950—1980-х годов постройки, столкнулись с проблемой. В таких зданиях запрещено проводить ремонт газовых систем из-за того, что колонки для нагрева воды находятся в ванных комнатах. Однако граждане платят за капремонт в полной мере. Комитет ГД по жилищной политике и ЖКХ направил письмо главе Минстроя Иреку Файзуллину с просьбой решить проблему.

«Газораспределительные компании отказывают в согласовании капремонта инженерных систем газоснабжения в домах, где оборудование расположено в соответствии со старыми правилами», — передают «Известия» отрывок письма.

Более того, в некоторых случаях из-за проблем с газовыми системами дома даже полностью исключают из программ капремонта, указал гендиректор компании «Промгазэнергосервис», зампред комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Александр Мачулин. Отмечается, что в 1950—1980-е годы в стране было построено около 870 млн кв. м жилья. Отсутствие ремонта в них может привести к утечкам газа и трагедиям, подчеркивают эксперты. Они призывают внести соответствующие изменения в нормативные акты.

Согласно российскому закону, собственник квартиры обязан оплачивать взносы за капремонт. В противном случае он получит требования от судебных приставов. Также собственник может столкнуться с проблемой из-за неуплаты взносов в ситуации, если захочет продать недвижимость. У него попросят справку об отсутствии задолженности, а поскольку она будет, покупатель на законных основаниях потребует погасить долги или откажется от покупки.