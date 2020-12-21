Кейт Бекинсейл нашла себя в рекламе компании из Магнитогорска

Известная британская актриса Кейт Бекинсейл «открыла» охранный бизнес Скрин с личной странички актрисы в Instagram

Известная британская актриса Кейт Бекинсейл оказалась лицом охранного бизнеса в Магнитогорске, второго по величине города Челябинской области. Так она прокомментировала рекламу местной фирмы «Стэлз» с ее изображением. Об этом актриса написала на личной страничке в Instagram, передает корреспондент URA.RU.

«Что ж, в духе недели неожиданных решений я начала на Урале бизнес по установке систем видеонаблюдения. Но вперед, в атаку!» — прокомментировала она кадр из кадр из фантастического триллера «Другой мир».

В комментариях подписчики, которых насчитывается более 4.5 миллионов, поддержали в начинаниях любимую актрису. Подписчик под ником molchanovds63 отметил, что «Давно пора. В кино много сейчас не заработаешь». Не обошлось и без забавных добавлений. «Ждем, когда Стейтхему скинут всю российскую рекламу с его участием», — указал пользователь с ником baron_your_bro.

47-летняя Кейт Бекинсейл известна по ролям в фильмах «Перл-Харбор», «Другой мир», «Авиатор», «Ван Хельсинг», «Вспомнить все», «Клик: С пультом по жизни», «Интуиция» и «Обитель проклятых». Дозвониться до охранной фирмы не удалось, на телефоны, указанные на сайте компании, никто не отвечает.