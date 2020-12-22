В АПЭК спрогнозировали развязку выборов главы Сургута

Борьба за кресло главы Сургута может перерасти в конфликты местных кланов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Выборы главы Сургута могут спровоцировать борьбу местных кланов за согласование кандидата на пост мэра. К такому выводу пришли эксперты Агентства политических и экономических исследований (АПЭК), о чем URA.RU сообщил его руководитель Дмитрий Орлов.

В исследовании отмечено, что большая конкуренция среди кандидатов на пост главы Сургута может перерасти в борьбу местных кланов и вмешиваться в этот процесс придется окружным властям. В АПЭК считают положительным тот факт, что среди городских элит был запущен опрос о требованиях, которые предъявляются новому мэру. В том числе, оценивается отношение истеблишмента к главе-варягу. «Югра остается территорией консенсуса и договоренностей. Во многом благодаря взаимодействию власти и бизнеса удается реализовывать крупные социальные и инфраструктурные проекты. Поддерживать этот консенсус необходимо на всех уровнях: окружном и муниципальном. Поэтому включение в процесс согласования кандидатуры мэра Сургута регионального уровня должно снизить градус межэлитного противостояния», — сказал URA.RU Орлов.

В АПЭК также говорят о том, что новый мэр должен продолжить курс экс-главы Сургута Вадима Шувалова, за время работы которого местным властям удалось совершить рывок в сфере благоустройства и комфорта проживания, что подтверждается различными федеральными рейтингами. «Избрание на пост мэра кандидата, способного продолжить курс Шувалова, позволит местной и региональной властям сохранить поддержку населения», — считает Орлов.

Ранее URA.RU сообщало, что Шувалов перешел на работу в окружное правительство в качестве вице-губернатора. При этом он не собирается переезжать в Ханты-Мансийск, а будет много времени проводить в восточной части региона.