Экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский попрощался с коллегами из администрации перед переходом на другую должность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Последний день года будет выходным — назначен новый и. о. министра финансов — Высокинский устроил прощальный фуршет — пиарщиками екатеринбургской мэрии заинтересовались силовики — мэра Нижнего Тагила проверят на коррупцию — суд отменил приговор по скандальному делу. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 25 декабря — в обзоре URA.RU:

31 декабря будет выходным днем

Губернатор Евгений Куйвашев объявил 31 декабря 2020 года выходным днем за счет субботы, 26 декабря.

Назначен новый и. о. министра финансов области

Исполняющим обязанности министра финансов региона назначен Александр Старков. Соответствующий указ был подписан 24 декабря губернатором области.

Бывший глава Екатеринбурга простился к коллегами

Экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский собрал глав районов и вице-мэров на прощальный фуршет. И. о. главы города Алексей Орлов не присутствовал на этом мероприятии.

Силовики проверяют пиарщиков мэрии Екатеринбурга

Региональное управление экономической безопасности и противодействия коррупции выявило финансовые нарушения в работе пиар-блока мэрии Екатеринбурга. По словам источника, в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело.

В Асбесте коммунисты подрались с единороссами

В гордуме Асбеста произошла драка представителей фракции «Единая Россия» с депутатами-коммунистами. Лидер фракции КПРФ Наталья Крылова написала заявление в полицию.

Мэра Нижнего Тагила обвинили в коррупции

Областная антикоррупционная комиссия высказала претензию мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву из-за того, что он получает доход от сдачи недвижимости в Екатеринбурге. В беседе с URA.RU Пинаев подтвердил факт сдачи помещения в аренду, пояснив, что ежегодно указывал доходы от нее в своей декларации.

Свердловские бизнесмены в два раза завысили цены на аппараты ИВЛ

Три екатеринбургские компании подозревают в картельном сговоре и завышении цен на аппараты ИВЛ для тюменского департамента здравоохранения. По версии силовиков, они завысили цену для тюменцев почти в два раза.

Суд отменил приговор полицейским

Свердловский облсуд отменил приговор полицейским Вадиму Мустафину, Вячеславу Тропину и Андрею Бессарабову, которых ранее осудили за изнасилование. Суд отправил дело на новое рассмотрение.