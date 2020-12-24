Последний день года будет выходным — назначен новый и. о. министра финансов — Высокинский устроил прощальный фуршет — пиарщиками екатеринбургской мэрии заинтересовались силовики — мэра Нижнего Тагила проверят на коррупцию — суд отменил приговор по скандальному делу. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 25 декабря — в обзоре URA.RU:
31 декабря будет выходным днем
- Губернатор Евгений Куйвашев объявил 31 декабря 2020 года выходным днем за счет субботы, 26 декабря.
Назначен новый и. о. министра финансов области
- Исполняющим обязанности министра финансов региона назначен Александр Старков. Соответствующий указ был подписан 24 декабря губернатором области.
Бывший глава Екатеринбурга простился к коллегами
- Экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский собрал глав районов и вице-мэров на прощальный фуршет. И. о. главы города Алексей Орлов не присутствовал на этом мероприятии.
Силовики проверяют пиарщиков мэрии Екатеринбурга
- Региональное управление экономической безопасности и противодействия коррупции выявило финансовые нарушения в работе пиар-блока мэрии Екатеринбурга. По словам источника, в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело.
В Асбесте коммунисты подрались с единороссами
- В гордуме Асбеста произошла драка представителей фракции «Единая Россия» с депутатами-коммунистами. Лидер фракции КПРФ Наталья Крылова написала заявление в полицию.
Мэра Нижнего Тагила обвинили в коррупции
- Областная антикоррупционная комиссия высказала претензию мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву из-за того, что он получает доход от сдачи недвижимости в Екатеринбурге. В беседе с URA.RU Пинаев подтвердил факт сдачи помещения в аренду, пояснив, что ежегодно указывал доходы от нее в своей декларации.
Свердловские бизнесмены в два раза завысили цены на аппараты ИВЛ
- Три екатеринбургские компании подозревают в картельном сговоре и завышении цен на аппараты ИВЛ для тюменского департамента здравоохранения. По версии силовиков, они завысили цену для тюменцев почти в два раза.
Суд отменил приговор полицейским
- Свердловский облсуд отменил приговор полицейским Вадиму Мустафину, Вячеславу Тропину и Андрею Бессарабову, которых ранее осудили за изнасилование. Суд отправил дело на новое рассмотрение.
Подписывайтесь на URA.RU в