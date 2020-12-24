24 декабря 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 25 декабря. Суд отменил приговор трем полицейским, 31 декабря объявлен выходным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уход Александра Высокинского с поста мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, высокинский александр
Экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский попрощался с коллегами из администрации перед переходом на другую должность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Последний день года будет выходным — назначен новый и. о. министра финансов — Высокинский устроил прощальный фуршет — пиарщиками екатеринбургской мэрии заинтересовались силовики — мэра Нижнего Тагила проверят на коррупцию — суд отменил приговор по скандальному делу. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 25 декабря — в обзоре URA.RU:

31 декабря будет выходным днем

Назначен новый и. о. министра финансов области

  • Исполняющим обязанности министра финансов региона назначен Александр Старков. Соответствующий указ был подписан 24 декабря губернатором области.

Бывший глава Екатеринбурга простился к коллегами

  • Экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский собрал глав районов и вице-мэров на прощальный фуршет. И. о. главы города Алексей Орлов не присутствовал на этом мероприятии.

Силовики проверяют пиарщиков мэрии Екатеринбурга

  • Региональное управление экономической безопасности и противодействия коррупции выявило финансовые нарушения в работе пиар-блока мэрии Екатеринбурга. По словам источника, в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело.

В Асбесте коммунисты подрались с единороссами

  • В гордуме Асбеста произошла драка представителей фракции «Единая Россия» с депутатами-коммунистами. Лидер фракции КПРФ Наталья Крылова написала заявление в полицию.

Мэра Нижнего Тагила обвинили в коррупции

  • Областная антикоррупционная комиссия высказала претензию мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву из-за того, что он получает доход от сдачи недвижимости в Екатеринбурге. В беседе с URA.RU Пинаев подтвердил факт сдачи помещения в аренду, пояснив, что ежегодно указывал доходы от нее в своей декларации.

Свердловские бизнесмены в два раза завысили цены на аппараты ИВЛ

Суд отменил приговор полицейским

  • Свердловский облсуд отменил приговор полицейским Вадиму Мустафину, Вячеславу Тропину и Андрею Бессарабову, которых ранее осудили за изнасилование. Суд отправил дело на новое рассмотрение.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...