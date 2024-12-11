С экс-менеджера челябинского миндора взыскали деньги за квартиру в Екатеринбурге

С экс-менеджера взыскали сумму эквивалентную стоимости квартиры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С бывшего сотрудника министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области по решению суда взыскали 4 млн рублей, за которые он купил квартиру в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По данным агентства, речь идет о начальнике отдела земельных отношений Владиславе Москвичеве.

«Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений определение Челябинского областного суда, которым удовлетворено исковое заявление прокурора области о взыскании с госслужащего эквивалента неподтвержденных расходов, понесенных на приобретение квартиры в Екатеринбурге. Сумма квартиры составила 4 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Москвичев, потеряв деньги, пытался обжаловать это решение. Он подал жалобу, в которой пояснил, что имущество приобрел на средства, подаренные тещей. Суды вышестоящих инстанций изучили финансовую состоятельность женщины и пришли к выводу, что законных источников дохода, позволяющих дарить многомиллионные суммы, у нее не имелось.