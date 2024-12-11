Священники рассказали, домогался ли прихожанок помощник митрополита Кульберга

Попавший в секс-скандал помощник владыки Кульберга вел себя достойно на службах

11 декабря 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Жертвами Даниила Сидорова стали две девушки Фото: предоставлено читателем URA.RU новость из сюжета Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку Обвиненный в сексуальном насилии клирик Даниил Сидоров — помощник митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — достойно проводил службы и не приставал к прихожанкам храма «Большой Златоуст». Об этом URA.RU заявили его коллеги. «Мы с ним виделись только в храме. Вместе выходили на службу. Как священник он вел себя достаточно благоговейно, службу знал, делал все хорошо», — сказал первый собеседник агентства. Второй добавил, что не видел, чтобы Сидоров приставал к девушкам. О том, что клирик-семьянин попал в секс-скандал, стало известно 25 ноября. В этот день силовики привезли Даниила в суд, чтобы отправить в СИЗО. Однако судья отпустила его домой, избрав запрет определенных действий. По последним данным, жертвами Сидорова стали студентка и 38-летняя горожанка. Первую, как считает следствие, он сначала преследовал, а затем набросился на нее в подъезде. Вторую Сидоров домогался еще летом, уверены следователи. От служения его уже отстранили. Сам Кульберг напрямую о ситуации никак не высказывался. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиненный в сексуальном насилии клирик Даниил Сидоров — помощник митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — достойно проводил службы и не приставал к прихожанкам храма «Большой Златоуст». Об этом URA.RU заявили его коллеги. «Мы с ним виделись только в храме. Вместе выходили на службу. Как священник он вел себя достаточно благоговейно, службу знал, делал все хорошо», — сказал первый собеседник агентства. Второй добавил, что не видел, чтобы Сидоров приставал к девушкам. О том, что клирик-семьянин попал в секс-скандал, стало известно 25 ноября. В этот день силовики привезли Даниила в суд, чтобы отправить в СИЗО. Однако судья отпустила его домой, избрав запрет определенных действий. По последним данным, жертвами Сидорова стали студентка и 38-летняя горожанка. Первую, как считает следствие, он сначала преследовал, а затем набросился на нее в подъезде. Вторую Сидоров домогался еще летом, уверены следователи. От служения его уже отстранили. Сам Кульберг напрямую о ситуации никак не высказывался. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.