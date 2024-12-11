Регоператора ТКО, создавшего тагильский экодом, отметили на федеральном конкурсе

Экопросветительский проект «Экодом», который реализует в Свердловской области региональный оператор по обращению с отходами — компания «Рифей», попал в шорт-лист «Зеленой премии». Из более 13 тысяч конкурсных заявок было отобрано 12 лучших практик в номинации «Экологические центры». Итоги премии подвели в рамках торжественного мероприятия в Москве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
«Впервые за все время проведения „Зеленой премии“ в конкурсе появился очный этап, куда были приглашены самые интересные, по мнению жюри, проекты. Тем приятнее осознавать, что проект регионального оператора вошел в число приглашенных. Для нас это, в первую очередь, возможность заявить о себе на федеральном уровне, показать степень заинтересованности свердловчан в дальнейшем развитии экологических инициатив», — заявил гендиректор предприятия Артем Ткаченко.
Экодом «Народный» открылся в Нижнем Тагиле менее года назад. Это просветительская площадка, где работают пункт приема вторичного сырья и мастерская по переработке вторичных ресурсов. За короткий срок экодом стал центром притяжения жителей Нижнего Тагила и всех, кто интересуется экологией. Под эгидой площадки прошли десятки мероприятий: экозабег, восстановление исторического сада, показы коллекций одежды из вторсырья и другие. На «Зеленую премию» проект регоператора номинировали за реализацию эколого-просветительской программы «Защитники Земли», которая помогает увлечь идеями рационального отношения к отходам людей любого возраста — от дошкольников до пенсионеров.
Награда Российского экологического оператора — «Зеленая премия» вручается лучшим практикам в сфере защиты окружающей среды, экологического просвещения и охраны природы с 2021 года. Конкурс направлен на популяризацию реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, осознанного потребления и формирование новой экологической культуры среди россиян.
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