Тюменцы опасаются новой вспышки коронавируса из-за жителей ХМАО

В праздники туристические места Тюмени заполнят гости из других регионов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени во время новогодних каникул ожидают наплыв гостей из соседнего ХМАО. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы туризма. При этом проблема с заболеваемостью коронавирусом в Югре стоит острее, чем в Тюмени, и дополнительный завоз инфекции может значительно ухудшить положение в регионе.

«В Ханты-Мансийском округе предприимчивые люди начали организовывать туры выходного дня в Тюменскую область. Для северян это самый бюджетный вариант отдыха. В Тюмени есть горячие источники, большие торговые центры, много магазинов, ресторанов и кафе. И все это, пусть и в усеченном формате, работает», — рассказал URA.RU источник из сферы туризма. По его словам, туры для соседей обойдутся в суммы от 15 до 20 тысяч за несколько дней.

На сегодняшний день в ХМАО проблема с коронавирусом стоит острее, чем в Тюмени. При меньшем количестве населения в Югре в разы больше заболевших, и их число растет на более чем 200 человек ежедневно.

«Ну кто будет правильно носить маску, купаясь в термальных источниках? А катаясь с горок в аквапарке? В ресторанах и кафе все тоже отдыхают с голыми лицами. Денег бизнес в праздники может и заработает, но как бы не случилось локдауна после каникул», — отмечает источник URA.RU.

Агентство направило в оперативный штаб региона запрос. Ответ на момент публикации не поступил.

В Тюменской области на данный момент коронавирусом болеют 1394 человека. 20 пациентов находятся на ИВЛ. За время пандемии инфекция унесла жизни 192 жителей региона.