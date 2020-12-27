В России подорожало вторичное жилье

За год цены на вторичное жилье в российских городах миллионниках выросли в среднем на 10%. Об этом свидетельствуют данные ЦИАН.
«Повсеместное увеличение цен на первичном рынке — прямое следствие подорожания новостроек из-за программы льготной ипотеки», — приводит слова руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова «
По данным специалистов федерального портала «Мир квартир», стоимость жилья в строящихся домах выросла на 19,2%. В среднем она составила почти 71 тысячу рублей за квадратный метр. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в России неоправданно растут цены на квартиры на фоне ажиотажного спроса на ипотеку по льготным условиям, пишет «
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