В России подорожало вторичное жилье

В среднем по России рост цен за год составил 10% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

За год цены на вторичное жилье в российских городах миллионниках выросли в среднем на 10%. Об этом свидетельствуют данные ЦИАН.

«Повсеместное увеличение цен на первичном рынке — прямое следствие подорожания новостроек из-за программы льготной ипотеки», — приводит слова руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова « Коммерсант ». В частности, самый большой рост цен оказался в Омске (+20%), В Нижнем Новгороде (+16%). Далее идет Воронеж (+15,7%). В Свердловской области рост составил 7,4%, а в Челябинске всего 6,5%. По его прогнозу, россияне будут чаще выбирать вторичное жилье, в отличии от квартир в новостройках, поскольку они стали значительнее дороже готового жилья.

По данным специалистов федерального портала «Мир квартир», стоимость жилья в строящихся домах выросла на 19,2%. В среднем она составила почти 71 тысячу рублей за квадратный метр. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в России неоправданно растут цены на квартиры на фоне ажиотажного спроса на ипотеку по льготным условиям, пишет « Царьград ».