В распространении COVID в Челябинской области — новая тенденция

Медикам из-за коронавируса отменили новогодние праздники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 28 декабря, зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 311, днем ранее почти рекордные 316). Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. На фоне спада заболеваемости растет смертность, которая вновь вернулась к показателю в 15 случаев за сутки.

«С начала пандемии произошло 35 212 случаев заражения, сейчас лечение на ковидных базах проходят 12 355 южноуральцев. Умерли 15 человек в возрасте от 41 до 91 года, из них девять непосредственно от ковидной пневмонии», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 112 человек, с начала пандемии — 21 558 жителей области.

До 24 января — сразу на несколько недель — в Челябинской области продлен введенный с начала пандемии режим повышенной готовности. С 20 ноября губернатор Алексей Текслер ввел дополнительные ограничения: в кафе и ресторанах под запретом танцевальные, музыкальные и развлекательные программы. С 1 декабря и до 10 января 2021 года общепиту запрещено работать после 23:00 — это подразумевает, что новогодние корпоративы на длинных каникулах стали невозможны.