В Свердловской области рабочие погибли при взрыве на предприятии

В Следственном комитете завели уголовное дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Два рабочих погибли и один получил травмы при взрыве на предприятии ООО «Лестех» в Алапаевске. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре и следственном управлении СК России по Свердловской области.

По предварительным данным, инцидент произошел утром 31 декабря. «Во время рабочей смены произошла разгерметизация бочки с перегретым паром, в результате чего два работника погибли, один рабочий с тяжелыми повреждениями госпитализирован», — сообщили в областной прокуратуре.

В следственном управлении СКР по Свердловской области добавили, что по факту инцидента возбудили уголовное дело. «По данному факту следственным отделом по городу Алапаевску возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», — заявили URA.RU в ведомстве. Сотрудники СК осмотрели место происшествия, тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти. Также следователи опрашивают свидетелей и изучают документы «Лестеха».

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