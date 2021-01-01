Менеджер Нурмагомедова: из-за чего Хабиб может вернуться в спорт

Хабиб Нурмагомедов может вновь выйти в октагон, чтобы исполнить желание своего покойного отца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спортсмен, бывший борец UFC Хабиб Нурмагомедов может снова выйти в октагон в 2021 году, если ему предложат драться против канадского бойца Жоржа Сен-Пьера. Об этом журналистам рассказал менеджер и друг российского спортсмена Али Абдельазиз.

«Я думаю, что если Жорж Сен-Пьер серьезно настроен вернуться в бой, то я увижу, как это случится, это поднимет Хабиба», — заявил Абдельазиз интернет-газете Tmz Sports. Отец Хабиба Нурмагомедова, погибший из-за коронавируса в июле, Абдулманап Нурмагомедов, всегда хотел, чтобы сын сразился с Сен-Пьером, говорит менеджер. Поэтому такой бой будет интересен российскому спортсмену.

Однако есть одна проблема. Канадцу 39 лет и он не выходил на бой уже больше семи лет, с конца 2013 года. Жорж Сен-Пьер участвовал в 28 боях и проиграл только два из них. Хабиб Нурмагомедов ушел из спорта непобежденным, из 29 боев он не проиграл ни одного.

Тренер Хабиба Хавьер Мендес подтверждает, что он может вернуться в спорт из-за Жоржа Сен-Пьера. Однако отмечает, что это произойдет только с разрешения матери, пишет RT. Однако перед этим спортсмен назвал примерную сумму, которая заставила бы его задуматься о согласии на бой. Ранее Нурмагомедова признали лучшим иностранным спортсменом по версии BBC, напоминает деловое издание «Взгляд».