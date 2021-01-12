В ХМАО началась борьба за ключевой пост в правительстве

Источники называют фамилии двух претендентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Должность вице-губернатора ХМАО, которую ранее занимал Геннадий Бухтин, может получить глава Сургутского района Андрей Трубецкой, либо депутат думы ХМАО Андрей Филатов. Такую версию URA.RU высказал информированный источник в региональном правительстве.

«Направления, за которые отвечал Бухтин — это сложный и ответственный блок, руководить которым могут только управленцы с большим опытом в данной сфере. Трубецкой и Филатов таким опытом обладают», — считает инсайдер агентства.

В зоне ответственности Бухтина находились ключевые для ХМАО и ресурсоемкие направления — экономика, финансы и привлечение инвестиций в регион. Андрей Филатов — выходец из бизнеса, возглавляет в окружной думе комитет по бюджету, финансам и налоговой политике. Трубецкой же вошел в состав правительства, как представитель районов ХМАО. В списке его достижений — создание эффективной (по оценке региональных властей) системы управления в Сургутском районе, лидерство в рейтинге по обеспечению условий инвестиционного климата (Сургутский район четыре года подряд занимает лидирующую позицию), а по мнению директора депэкономразвития Николая Милькиса, которое он озвучил на региональном инвестсовете, опыт Сургутского района нужно внимательно изучить главам и других муниципалитетов.

По мнению политолога Андрея Шуклина, такой богатый регион, как ХМАО, действительно нуждается в кадрах самого высокого уровня, но настолько глобальное направление, как было у Бухтина, требует не просто компетенций, но и соответствующего опыта. Трубецкой в разговоре с URA.RU заявил, что ему предложений о переходе в окружное правительство не поступало. Дозвониться до Филатова не удалось.