Челябинский мошенник, ставший замгубернатора, рвется из колонии

Павла Вибе оставили за решеткой (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Павел Вибе — в прошлом известный челябинский бизнесмен и экс-замгубернатора Иркутской области — попытался досрочно покинуть колонию, где отбывает срок за мошенничество. Об этом сообщили URA.RU прокуратуре Челябинской области.

В феврале 2020 года Вибе был осужден по делу о мошенничестве на сумму более 60 млн. рублей на пять лишения свободы. Он просил заменить ему остаток срока на более мягкое наказание — принудительные работы.

«Прокурор указал, что Вибе не возместил причиненный ущерб и нарушал порядок содержания под стражей. Отрицательно охарактеризовала его и администрация колонии. В результате Копейский городской суд отказал ему в ходатайстве», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

В девяностых годах Вибе был известным в Челябинской области предпринимателем. Ему принадлежал завод мясопереработки «Вюрст» и несколько предприятий, на базе бывшего завода «Калибр» в Челябинске, ряд заводов в Подмосковье и Калмыкии, а также завод минераловатных плит в ХМАО. В 2005 году губернатор Иркутской области Александр Тишанин, знакомый с Вибе со времен руководства Южно-Уральской железной дорогой, сделал его своим заместителем.

Проблемы у Вибе начались с 2011 года, когда его кредиторы буквально завалили его требованием вернуть деньги. В 2016 году, когда бизнесмен официально стал банкротом, его долги превысили 219 млн рублей. В 2017 году он был внесен в «стоп-лист» на выезд из РФ, а в 2018 году арестован по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.