13 января 2021

Челябинский мошенник, ставший замгубернатора, рвется из колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, колония, решетка, обвиняемый, заключенный, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, клетка
Павла Вибе оставили за решеткой (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Павел Вибе — в прошлом известный челябинский бизнесмен и экс-замгубернатора Иркутской области — попытался досрочно покинуть колонию, где отбывает срок за мошенничество. Об этом сообщили URA.RU прокуратуре Челябинской области.

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В феврале 2020 года Вибе был осужден по делу о мошенничестве на сумму более 60 млн. рублей на пять лишения свободы. Он просил заменить ему остаток срока на более мягкое наказание — принудительные работы.

«Прокурор указал, что Вибе не возместил причиненный ущерб и нарушал порядок содержания под стражей. Отрицательно охарактеризовала его и администрация колонии. В результате Копейский городской суд отказал ему в ходатайстве», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

В девяностых годах Вибе был известным в Челябинской области предпринимателем. Ему принадлежал завод мясопереработки «Вюрст» и несколько предприятий, на базе бывшего завода «Калибр» в Челябинске, ряд заводов в Подмосковье и Калмыкии, а также завод минераловатных плит в ХМАО. В 2005 году губернатор Иркутской области Александр Тишанин, знакомый с Вибе со времен руководства Южно-Уральской железной дорогой, сделал его своим заместителем.

Проблемы у Вибе начались с 2011 года, когда его кредиторы буквально завалили его требованием вернуть деньги. В 2016 году, когда бизнесмен официально стал банкротом, его долги превысили 219 млн рублей. В 2017 году он был внесен в «стоп-лист» на выезд из РФ, а в 2018 году арестован по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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