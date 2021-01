В фильме США представлены союзником Швеции, а Россия — противником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шведы неоднозначно восприняли документальный фильм министерства обороны королевства под названием «Когда начнется война» о возможном военном столкновении с Россией. Одни пользователи не поверили в увиденное, назвав фильм пропагандой, другие испугались, что грядет война.

В ролике Россию представили как потенциального противника Швеции в будущих вооруженных конфликтах. По версии авторов фильма, США должны стать союзником Стокгольма, вместе они будут противостоять России и Китаю.

«Мы перешли от „ЕСЛИ“ идет война к „КОГДА“ идет война…», — написал пользователь Ermland. Эрика Хьельм после просмотра фильма серьезно задалась вопросом, неужели Россия скоро вторгнется в Швецию.

C идеей фильма согласился пользователь с ником The truth nothing else. Он отметил, что от России исходит реальная опасность, так как когда-нибудь нефть, на которой держится экономика страны, устареет, а у Швеции есть новейшие технические разработки, чем не славится Россия.

Пользователь с ником The Dimitri в этом усомнился, спросив, что такое есть в Швеции, ради чего Россия решит напасть на эту страну. «Что это у вас есть, что на вас нападут? Снег? Начнут дешево экспортировать снег в Россию», — с иронией поинтересовался он.

Однако не все рассматривают Россию как потенциального противника. Пользователь DENNIZ решил уточнить, а существует ли сценарий, при котором именно США атакуют Швецию или стоит бояться только русских. Пользователь Magnus 2020 увидел в этом след американской пропаганды.

Кто-то из зрителей решил обратиться к истории, напомнив, что Швеции лучше не сталкиваться с Россией, ведь когда-то это уже плохо закончилось. В частности, Алекс Вест вспомнил о Северной войне, когда шведский король Карл XII решил напасть на Россию, однако Петр I дал ему отпор. «Швеция и Россия это же как домашний котенок и амурский тигр», — заключил он.

Слободан Вукичевич назвал фильм пропагандой. По его мнению, фильм выглядит как теория заговора. «Почти 100 лет идут русские, которым не хватает земли, поэтому единственное, о чем они думают, это как они собираются захватить Швецию», — с иронией написал швед.