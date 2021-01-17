Врач раскрыл симптом коронавируса у здоровых людей

Подобное явление врач объяснил изменением привычного ритма жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Проблемы со сном из-за коронавирусной инфекции наблюдаются как у заболевших, так и у здоровых россиян. Об этом журналистам рассказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна МГМУ им. И.М. Сеченова Михаил Полуэктов.

По его словам, нарушение сна — это частое явление, которое затронуло более трети заболевших COVID-19. Причем, как уточнил врач, с течением болезни характер этих нарушений меняется. В первые дни люди или теряют сон, или он резко ухудшается, а потом, когда болезнь развивается, наоборот, начинают спать больше обычного. «Когда посчитали статистику, оказалось, что люди, зараженные коронавирусом, где-то в 37% случаев испытывали такие проблемы со сном», — цитирует врача радио Sputnik.

Не заразившиеся люди тоже стали спать хуже. По мнению Полуэктова, свою роль сыграло то, что из-за самоизоляции у людей изменилась привычная среда обитания, они стали меньше двигаться. При этом на них психологически давит груз тревожных новостей. «Такое повышенное ожидание чего-то неприятного является врагом сна. Было показано, что примерно 30 процентов людей, которые не болели коронавирусом, получили нарушение сна», — заключил сомнолог.

Ранее председатель британской ассоциации по борьбе с онкологией Роберт Ринтула заявил, что симптомы COVID-19 и рака легких могут быть схожи, но отличить их можно по ряду ключевых признаков. Речь идет о сухом кашле с одышкой, лихорадке, боли в мышцах, потере обоняния и вкуса. Однако постоянный кашель в течение трех или более недель, потеря веса и чувство усталости указывают именно на рак.