В России подорожали автомобили с пробегом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мороз, зима. Челябинск, автомобили, снег, холод, зима, погода, автотранспорт, парковка, климат, мороз, туман, метеоусловия
За год цена на подержанные авто выросла на 8,8% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Средняя цена автомобилей с пробегом в России в декабре выросла на 6,1%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Средняя цена легкового автомобиля с пробегом по итогам декабря 2020 года составила 666,4 тысячи рублей, это на 6,1% выше, чем в ноябре», — говорится в сообщении агентства. Если же сравнить декабрьские цены с ценами годичной давности, окажется, что за год стоимость подержанных автомобилей выросла на 8,8%, отмечают аналитики.

Ранее «Автостат» сообщал, что рынок автомобилей с пробегом в России в 2020 году вырос на 1,7%, до 5,5 млн штук, напоминает RT. Несмотря на это, в 2021 году россияне столкнутся с дефицитом новых и подержанных машин, предупредил директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...