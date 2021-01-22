В России подорожали автомобили с пробегом

За год цена на подержанные авто выросла на 8,8% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Средняя цена автомобилей с пробегом в России в декабре выросла на 6,1%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Средняя цена легкового автомобиля с пробегом по итогам декабря 2020 года составила 666,4 тысячи рублей, это на 6,1% выше, чем в ноябре», — говорится в сообщении агентства. Если же сравнить декабрьские цены с ценами годичной давности, окажется, что за год стоимость подержанных автомобилей выросла на 8,8%, отмечают аналитики.

Ранее «Автостат» сообщал, что рынок автомобилей с пробегом в России в 2020 году вырос на 1,7%, до 5,5 млн штук, напоминает RT. Несмотря на это, в 2021 году россияне столкнутся с дефицитом новых и подержанных машин, предупредил директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.