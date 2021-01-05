05 января 2021

Автоэксперты спрогнозировали острый дефицит машин в 2021 году

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В 2021 году кризис в автомобильной сфере продолжится Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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В 2021 году россияне столкнутся с дефицитом новых и подержанных машин. Ситуация на рынке останется сложной. Об этом заявил директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.

«Как минимум, в I квартале 2021 года сохранится дефицит, который будет сдерживать рост продаж. Дилеры и сейчас могли бы продавать больше автомобилей, если бы они были в наличии», — цитируют Каменского «Известия».

По его словам, роста объема поставок по сравнению с аналогичными периодами этого года можно ожидать к середине 2021 года. Он составит около 6—8% и будет связан с низкой базой. Приобрести подержанный автомобиль тоже будет непросто. «Типовой цикл владения автомобилем в РФ составляет около пяти лет. Сейчас на рынке должны появиться машины, приобретенные во время кризиса [2014 года]. А продажи тогда были невысокими. Плюс из-за отсутствия возможности купить новую машину, автовладельцы не будут продавать ту, что у них есть сейчас», — заявила руководитель пресс-службы Авто.ру Валентина Ананьева. При этом цены на подержанные авто, по мнению экспертов, будут расти из-за дальнейшего ослабления курса российской валюты.

Дефицит автомобилей в России образовался во время пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что у российских дилеров заканчиваются популярные модели автомобилей. Отмечается, что после снятия карантинных мер наблюдался всплеск числа желающих приобрести авто в июле, передает «Царьград». Автоэксперты рассказали URA.RU, как выбрать автомобиль в условиях кризиса на дефицитном рынке.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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