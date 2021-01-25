«Внутри Лапенко» может получить звание лучшего сериала интернета

«Внутри Лапенко» номинировали на приз в области веб-индустрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комедийный интернет-сериал «Внутри Лапенко» претендует на звание лучшего в России. Проект заявлен на участие в церемонии вручения призов в области веб-индустрии в номинации «Лучший веб-сериал».

«Третья национальная премия в области веб-индустрии объявила номинантов. Среди номинантов на „Лучший веб-сериал“ популярный российский веб „Внутри Лапенко“», — пишет «Российская газета». Среди номинантов премии также оказались сериалы «Перевал Дятлова», «Игра на выживание» и «Псих».

Youtube-шоу «Музыкалити», «Подруги» и «Вписка» в числе других будут бороться за премию в номинации «Развлекательное онлайн-шоу». Сергей Минаев и Ксения Собчак заявлены в номинации «Интервьюер года». В премию включены и другие номинации.

В этом году на премию было подано в три раза больше заявок, чем в годом ранее, заявил генеральный продюсер премии Антон Калинкин. Организаторы связывают это с ростом активности людей в интернете из-за пандемии коронавируса. Итоги премии подведут 5 февраля, ведущими станут Иван Ургант и Александр Гудков.

На прошлой церемонии вручения наград лучшим развлекательным шоу интернета члены жюри признали проект Comment Out. Фильм Юрия Дудя «Колыма» получил приз за лучший документальный проект года. Онлайн-событием года была признана соцсеть TikTok — как площадка, популяризирующая короткий формат контента.

Премия в области веб-индустрии была учреждена в 2018 году. Награда — статуэтка первого космонавта Юрия Гагарина, в данном случае она символизирует освоения веб-пространства.