«ВСМПО-Ависма» после отмены санкций подписало контракт с Boeing

«ВСМПО-Ависма» будет поставлять компании Boeing титановые поковки для гражданских самолетов Фото: Владимир Жабриков

Корпорация «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область) и американский авиастроительный концерн Boeing подписали долгосрочный контракт на поставку титановой продукции. Об этом сообщила пресс-служба российской компании. Договоренности были заключены спустя полторы недели после снятия с уральского предприятия санкций США.

«Заключение соглашения отражает нашу приверженность долгосрочным отношениям между „ВСМПО-Ависма“ и Boeing. Наша компания уже третье десятилетие тесно сотрудничает с Boeing. Мы высоко ценим наши партнерские отношения и заинтересованы в их дальнейшем развитии», — заявил гендиректор титановой корпорации Дмитрий Осипов.

В соответствии с новым контрактом, «ВСМПО-Ависма» будет поставлять компании Boeing титановые поковки для гражданских самолетов. Ural Boeing Manufacturing (совместное предприятие «ВСМПО-Ависма» и Boeing) в Верхней Салде будет осуществлять механическую обработку значительной части продукции.

«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды, крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области и ключевым поставщиком титановых компонентов для авиакомпаний мира. Из-за коронавирусного кризиса выручка предприятия за год сократилась в 2,5 тысячи раз. Недавно в корпорации в третий раз за год сменили главу. Министерство торговли США исключило корпорацию «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область) из санкционного списка после ошибки.