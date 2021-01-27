Медведев назвал важное следствие ракетного договора с США

Бывший глава России считает, что продление договора СНВ-3 может стать основой новых соглашений между странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продление ракетного договора СНВ-3 может стать основой новых соглашений в области стратегической безопасности. Такое мнение выразил зампредседателя совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Продление ДСНВ-3 дает нам повод с осторожным оптимизмом полагать, что документ будет использован как основа для новых соглашений в сфере стратегической безопасности. Сейчас это одно из немногих направлений российско-американских отношений, в которых есть реальная перспектива для конструктивного сотрудничества», — написал Медведев в своем Facebook. Также он выразил мнение, что этот диалог необходимо продолжать, так как от него «зависит безопасность всего человечества».

Ранее президент России Владимир Путин и новый президент США Джо Байден провели телефонный разговор, пишет « Царьград ». В результате они договорились о продлении договора СНВ-3, сообщает телеканал 360. Однако американист, аналитик Николай Злобин считает, что Россия совершила ошибку, когда договорилась о продлении, не выдвинув никаких условий.