Американист назвал первую ошибку Путина при Байдене

Решение президента России о продлении ракетного договора с США является ошибкой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия совершила ошибку, когда договорилась о продлении ракетного договора СНВ-3 с США, не выдвинув никаких условий. Таким мнением поделился аналитик, американист Николай Злобин.

«Как можно было подписать соглашение о продлении на пять лет Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с США, очевидно очень выгодных США сегодня, и не выставить вообще никаких дополнительных условий? На мой взгляд, это серьезная ошибка Москвы», — рассказал он в своем Facebook.

Однако в беседе с URA.RU военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин и политолог, эксперт по международным отношениям Константин Худолей высказали другое мнение. Они считают продление договора компромиссом.

«Конечно, в одних случаях Россия пошла на уступки, в других — США пошли на уступки. Все международные договоры такого уровня — это компромиссы, а не капитуляция одной из сторон. С моей точки зрения, этот договор в целом выгодный обеим сторонам», — считает Худолей. Кошкин уверен, что в чем-то США выиграют, а в чем-то проиграют. «А мы, конечно же, имея преимущества, уступаем часть этого преимущества в качестве движения навстречу, но все равно выигрываем», — рассказал военный эксперт.

Ранее США согласились продлить договор СНВ-3 на условиях России на пять лет. Американист Дмитрий Евстафьев считает, что новая администрация США «включила мозги», пишет «Национальная служба новостей». Политолог Иван Коновалов считает, что это также связано с тем, что новый президент США Джо Байден долгое время сам работал над договором и его подписанием, сообщает « Федеральное агентство новостей ».