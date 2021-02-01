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Педагог из ХМАО потребовал снять потрет Сталина со стены школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Учитель из Нижневартовска потребовал убрать портрет Сталина со стены воинской славы Александр Королёв

Учитель английского языка из 40-й школы Нижневартовска Александр Королев потребовал снять со школьной стены потрет Иосифа Сталина, который находится рядом с портретами других маршалов Победы. По мнению Королева, Сталин — «палач и убийца» и ему не место среди героев войны.

«Дети должны знать, что Сталин преступник и убийца, ничем не лучше Гитлера. Палачи и преступники не должны как герои прославляться в школе. Невозможно чтить память погибших и как героя почитать убийцу. Это нравственная шизофрения, которую мы передаем нашим детям. Помнить Сталина надо, но гордиться им не нужно», — пишет учитель в своем Instagram-аккаунте. После этого поста, по его словам, администрация школы обвинила его в нарушении кодекса профессиональной этики.

«Завуч мне сначала предъявлял обвинение в этом. По ее мнению, публикация негативного поста в соцсетях, касающаяся школы — это хайп и неэтично», — рассказал URA.RU Королев, добавив, что главное, чего он хочет — чтобы портрет Сталина сняли со стены. Директор департамента образования в Нижневартовске Инна Святченко объяснила корреспонденту URA.RU, что готова обсуждать требования учителя, а его публичные высказывания кодекс этики не нарушают. «Никаких дисциплинарных взысканий учитель не получал и за свою личностную позицию не получит», — заключила Святченко.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО глава театра и чиновник обменялись колкостями в соцсетях. Поводом стал портрет Сталина. Тогда директор театра осудила чиновника за фото с поздравлением к 9 Мая, опубликованное в соцсетях, на фоне портрета Иосифа Сталина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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