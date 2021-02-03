Экс-губернатор Дубровский потерпел поражение в челябинском суде

Борису Дубровскому отказали в проведении дополнительной судебной экспертизы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Экс-губернатору Челябинской области Борису Дубровскому отказали в проведении судебной экспертизы решения ФАС, которое предшествовало его досрочной отставке. Такое решение принял Челябинский арбитражный суд в рамках тяжбы экс-чиновника с антимонопольной службой по поводу картельного сговора на рынке мусороперевозок.

«7 декабря от представителя Дубровского Б. А. и ООО „ЦКС“ поступили ходатайства о назначении в рамках дела судебно-экономической экспертизы. Платежным поручением №769 от 02.12.2020 Адвокатское бюро произвело оплату экспертизы за Дубровского Бориса Александровича в рамках настоящего дела в сумме 300 тысяч рублей средства зачислены на счет „Денежные средства учреждения во временном распоряжении“ Арбитражного суда Челябинской области, — говорится в определении суда. — В удовлетворении ходатайства о назначении в рамках дела судебной экономической экспертизы отказано».

Предназначенные на оплату услуг экспертизы средства будут возвращены, также добавили в суде. Представители экс-губернатора от контактов со СМИ отказываются, сам он, по имеющейся информации, находится за границей.

В январе 2019 года Челябинское УФАС обвинило Дубровского, который еще был губернатором, в картельном сговоре в пользу ООО «Полигон ТБО». После закрытия свалки в областном центре на площадку предприятия вывозили мусор из областного центра. По мнению антимонопольной службы, конкурс искусственно ограничили для других рынков. Помимо Дубровского, претензии были предъявлены минэкологии региона и мэрии Челябинска, а также региональному оператору по обращению с ТБО ООО «Центр коммунального сервиса».