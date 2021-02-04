Четверти россиян не хватает зарплаты на основные нужды Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть держат высокую планку со 2 февраля. Последний раз сырье стоило выше 58 долларов за баррель в феврале прошлого года. Сейчас марка Brent торгуется по 58,94 доллара за бочку (+0,43%), WTI — 56,19 доллара за баррель (+0,90%).

Российская валюта укрепляется по отношению к доллару и евро на фоне дорожающей нефти. На момент закрытия Московской биржи, американская валюта снизилась до 75,92 рубля за единицу (-0,29). Евро подешевел на 38 копеек — до 91,35 рубля.

Ситуация в России

Минтруд РФ разработал проект, согласно которому максимальное пособие по безработице будут выплачивать во время декретного отпуска и призыва на военные сборы. Сейчас оно составляет 12 130 рублей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов считает, что в этом году антикризисные меры поддержки для бизнеса могут продлить. Также он предложил дополнительно поддержать простых россиян, чтобы увеличить спрос на товары и услуги.

Руководитель департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова предложила свернуть программу льготной ипотеки под 6,5%. Она считает, что ее можно продлить только в отдельных регионах. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что существуют иные точки зрения на этот вопрос, которые активно обсуждается у экспертов и в правительстве. Как заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, после отмены льготной ипотеки в России произойдет скачок цен на недвижимость. Это приведет к росту закредитованности граждан.

В январе 29 моделей иностранных автомобилей подорожали на 2 — 15%. В частности, Citroen C4 прибавил в цене сразу 220 000 рублей, а Lexus ES в комплектации Comfort — 250 000 рублей.

Ситуация в мире

Согласно прогнозу Информационного управления при Минэнерго США, при позитивном сценарии стоимость барреля нефти марки Brent может вырасти до 173 долларов к 2050 году. При негативном сценарии, по мнению аналитиков, стоимость нефти достигнет 48 долларов за баррель. При реалистичном сценарии нефть будет стоить 95 долларов.

США продолжат следить за реализацией трубопровода «Северный поток — 2» и примут решения о санкциях по необходимости, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Он сказал, что Россия с помощью газопроводов увеличивает рычаги давления на партнеров и союзников штатов.

Прогнозы и мнения экспертов

Около четверти всех россиян не хватает зарплаты на основные нужды. Согласно исследованию HeadHunter и компании «Деньги вперед», больше всего жалующихся на свою заработную плату оказалось в Свердловской (36%) и Ростовской (35%) областях.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что цифровой рубль может стать альтернативой продуктовым карточкам . Этот механизм позволит раздать финансовую господдержку и контролировать ее целевое расходование.

Руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Сафина считает, что рост потребительских цен может остановиться в ближайшие месяцы. Она ожидает ускорения инфляции по итогам января до 5,3% в годовом выражении.