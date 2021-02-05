Во ФСИН уточнили, зачем Ефремова увезли из колонии

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Спектакль
Во ФСИН заявили, что Михаила Ефремова везут в Москву для следственных действий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов перевозится из колонии в Белгородской области в Москву для проведения следственных действий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСИН.

Ранее сообщалось, что Ефремов исчез из колонии в Белгородской области. Его адвокат Петр Хархорин отказывался раскрывать подробности о причинах перевозки Ефремова, а другой защитник актера, Роман Филиппов, заверил URA.RU, что Ефремов по-прежнему находится в белгородской ИК.

Ефремов отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, которое совершил в июне 2020 года. Будучи нетрезвым он сел за руль и выехал на встречку, столкнувшись с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Суд назначил актеру наказание в виде восьми лет колонии общего режима и штрафа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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