Сегодня, 8 февраля, — 429-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 345-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
В мире зафиксировано уже более 106 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 2,3 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (27,5 млн), далее следуют Индия (10,8 млн) и Бразилия (9,5 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (3,9 млн).
Вакцина и лекарство
К концу следующей недели «Спутник V» должен быть зарегистрирован в 25 странах. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что
Создателей «Спутника V» следует наградить Государственной премией РФ и номинировать на Нобелевскую премию. С этой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Коронавирус в России и в мире
За минувшие сутки в стране подтверждено 16 048 новых случаев заболевания. Это на 579 меньше, чем днем ранее. Умерло 432 больных — на 65 человек меньше, чем в предыдущий день. Такие данные приводит федеральный штаб по борьбе с COVID-19.
В РФ могут отменить масочный режим к концу весны, считает врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева. Доктор биологических наук Алексей Аграновский добавил, что летом карантинные меры могут полностью или частично отменить.
До первого зарегистрированного в Ухане пациента с коронавирусной инфекцией могли быть и другие, у которых заболевание протекало в легкой или бессимптомной форме, заявил зоолог Питер Дашак, помогающий миссии ВОЗ в Китае. Он добавил, что в пользу этой версии говорят улики, найденные во время обследования рынка Хуанань (Ухань). Посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что источник распространения COVID-19 следует искать по всему миру, а не только в Китае. Дипломат отметил, что ранее СМИ сообщали и о более ранних случаях заражения в разных уголках планеты.
В Германии
К началу марта Франция рискует столкнуться с резким всплеском новых случаев заражения. Об этом свидетельствует исследование университетской больницы Лилля, пишет газета «Известия».
Что говорят врачи и ученые
В центре Гамалеи высказались за
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