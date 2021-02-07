Масочный режим в России могут отменить уже весной, считает иммунолог Зоя Скорпилева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 8 февраля, — 429-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 345-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано уже более 106 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 2,3 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (27,5 млн), далее следуют Индия (10,8 млн) и Бразилия (9,5 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (3,9 млн).

Вакцина и лекарство

К концу следующей недели «Спутник V» должен быть зарегистрирован в 25 странах. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что готов сделать прививку российским или китайским препаратами , если они будут зарегистрированы в ЕС. Он добавил, что Австрия также готова организовать у себя производство российской и китайской вакцин.

Создателей «Спутника V» следует наградить Государственной премией РФ и номинировать на Нобелевскую премию. С этой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Коронавирус в России и в мире

За минувшие сутки в стране подтверждено 16 048 новых случаев заболевания. Это на 579 меньше, чем днем ранее. Умерло 432 больных — на 65 человек меньше, чем в предыдущий день. Такие данные приводит федеральный штаб по борьбе с COVID-19.

В РФ могут отменить масочный режим к концу весны, считает врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева. Доктор биологических наук Алексей Аграновский добавил, что летом карантинные меры могут полностью или частично отменить.

До первого зарегистрированного в Ухане пациента с коронавирусной инфекцией могли быть и другие, у которых заболевание протекало в легкой или бессимптомной форме, заявил зоолог Питер Дашак, помогающий миссии ВОЗ в Китае. Он добавил, что в пользу этой версии говорят улики, найденные во время обследования рынка Хуанань (Ухань). Посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что источник распространения COVID-19 следует искать по всему миру, а не только в Китае. Дипломат отметил, что ранее СМИ сообщали и о более ранних случаях заражения в разных уголках планеты.

В Германии 14 привитых от COVID-19 пожилых людей заразились британским штаммом. Это произошло в учреждении, расположенном в коммуне Бельм (федеральная земля Нижняя Саксония), говорится в распространенном в воскресенье заявлении властей района Оснабрюк.

К началу марта Франция рискует столкнуться с резким всплеском новых случаев заражения. Об этом свидетельствует исследование университетской больницы Лилля, пишет газета «Известия».

Что говорят врачи и ученые

В центре Гамалеи высказались за естественное происхождение коронавируса , рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, предположение, что инфекция была создана в институте вирусологии в Ухане носит конспирологический характер.

Заразиться коронавирусной инфекцией повторно можно после того, как закончится иммунитет, при частых контактах с больными, а также если иммунный ответ ослаблен из-за приема каких-либо препаратов. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.